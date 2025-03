Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A2 donne: ore 12 a Santa Maria Capua Vetere. La Rari Nantes sfida Volturno. Posterivo: "Possiamo fare bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimadel girone di andata e punti importanti in palio per la. La giovanissima formazione di Andreaè attesa alle 12 dal confronto piscina comunale di, contro. Nonostante qualche problema di formazione, Veronica Perna e compagne sono attesa da un confronto difficile per cercare di riprendere il percorso e mettere in carniere altri punti per la classifica. Una classifica ancora cortissima con cinque squadre in due lunghezze. "Spero di avere trasmesso alle ragazze le giuste indicazioni nel presentare lacol– sottolinea coach–. Sono convinto che siamo nelle condizioni perun buon campionato, il girone sud si sta confermando impegnativo ed equilibrato:vincere e perdere con tutti. Ovvio che in alcuni elementi paghiamo in esperienza, ma lo avevamo preventivato.