Oasport.it - Pallamano, Erice vince la Coppa Italia Femminile! Battuta Salerno in una finale emozionante

Al termine di unaincredibile, l’AC Life Styleladiper la terza volta consecutiva, che coincide peraltro con la terza volta nella storia del club siciliano.25-23, in una, la Jomi.Al Play Hall di Riccione, le squadre si sfidano sin da subito senza “esclusione di colpi”. Il primo tempo premia le ragazze di Cristina Cabeza Gutierrez, che vanno al riposo per 12-10.Un vantaggio che viene però “asciugato” dalle campane al 35? quando la rete di Dalla Costa griffa il punto del 13-13. Da li in poi diventa una gara di tecnica e di nervi, gol su gol, parata su parata, schema su schema.Si prosegue sul 17-17 al 46?, 20-20 al 53?: le posizioni si scambiano, ma la parità persiste. Si arriva sino al 22-22 del 56?: a Cabral Barbosa viene inflitta una penalità da 2 minuti e un 7 metri.