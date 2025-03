Pallamano Coppa Italia 2025 | trionfo per Cassano Magnago ed Erice

Leggi su Sportface.it

Ladiè giunta al termine. Il torneo maschile ha visto ildiMagnano, mentre nel femminile si è imposta l’AC Life Style. Le Finals sono andate in scena al Play Hall di Riccione, con 1200 spettatori ad assistere alle due finali., già vincitrice del trofeo nelle ultime due edizioni, ha superato per 33-24 Jomi Salerno, imponendosi nuovamente e dimostrando di essere una delle squadre più temibili del panorama nazionale. Nel 2022, aveva trionfato contro Brixen, mentre nel 2023 aveva piegato. E’ da sottolineare la prestazione odierna di Laeticia Ateba, autrice di dodici reti e della portiera Daniela Pinto Pereira, che ha difeso strenuamente i pali. Al maschile,l’ha spuntata su Conversano per appena tre punti, con la partita che è finita per 29-26.