Pagelle Roma-Como 2-1Ranieri in conferenza | Dybala e Soulé insieme mi hanno soddisfatto

Pochi istanti al fischio d’inizio della sfida trache si disputerà allo Stadio Olimpico con tre punti molto importanti in palio per la formazione di Claudio Ranieri. Servirà infatti trovare un nuovo successo per continuare la striscia positiva e rispondere anche alle vittorie di Bologna e Fiorentina. Segui la diretta scritta della sfida con noi.15 minuti fa2 Marzo 2025 20:35 20:35Ranieri in“Non eravamo molto lucidi per la voglia e la frenesia. Abbiamo tenuto aperta la partita fino alla fine. Io l’avevo detto che sarebbe stata una visita dal dentista senza anestesia. Stiamo lavorando sul tenere basso il ritmo gara. Non è così semplice, loro sanno che amo la verticalità, ma ci sono momenti in cui bisogna aspettare. Questa gara la vinciamo con i ragazzi, perché é merito loro.