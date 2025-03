Inter-news.it - Pagelle Napoli-Inter (1-1): show Dimarco, l’attacco non brilla – CdS

Ledi, stilate dal Corriere dello Sport, premiano un super Josep Martinez, bocciati invece Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Super voto ovviamente per la punizione-gioiello di.FRENATA – L’frena in casa delma resta comunque al primo posto, con tre squadre nel giro di tre punti tra la prima e la terza posizione. Billing risponde a tre minuti dalla fine dopo il gol gioiello di Federicoarrivato direttamente da calcio i punizione. Nella ripresa ilalza i ritmi e condanna Simone Inzaghi al pareggio che nel frattempo perde per infortunio sia Hakan Calhanoglu che lo stesso. Ledi1-1: flop per Inzaghi– Nella complicata sera di, Josep Martinez strappa un sei pieno e tiene a galla l’. 5.5 invece per Francesco Acerbi che non tiene il duello con Lukaku, 7 invece per Alessandro Bastoni che salva due volte i nerazzurri.