Oasport.it - Pagelle MotoGP, GP Thailandia 2025: Marquez un gradino sopra, Bagnaia non ancora a posto

GPMarc(Ducati ufficiale) 10 – Pura perfezione nel week end del pilota spagnolo a Buriram. Lo si aspettava dopo i test pre-season e i riscontri sono stati impressionanti: pole-position, Sprint Race e GP messi in cassaforte. Si è potuto permettere anche un problema alla pressione dello pneumatico anteriore per il margine che aveva. 37 punti e via.Alex(Ducati Gresini) 8.5 – In sella alla GP24 il fratellino di Marc va e alla grande. Si trova a comandare, per via del problema descritto diSr, e spinge a più non posso per costruirsi un margine di vantaggio che però il “93” non gli concede. Bravo, però, a tenere botta al tentativo di rimonta di.Francesco(Ducati ufficiale) 6.5 – Una sconfitta pesante per Pecco, in un inizio di campionato complicato.