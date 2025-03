Dailymilan.it - Pagelle Milan-Lazio: San Siro contesta e Sergio Conceiçao perde la sua terza partita di fila: male Gimenez, espulso Pavlovic e Maignan provoca il rigore finale…

Leggi su Dailymilan.it

: Sanla suagara diilfinale5Bombardato fino alla fineJIMENEZ 4Non è il suo ruolo. E va bene. Però potrebbe fare meglio. Decisamente meglio(46? Walker 6: bella la foto pubblicata sul Daily Mail. Potrebbe gentilmente presentarci le quattro signorine?)4Chiude con il rosso. Irriconoscibile. Da un po’ a dire il vero.GABBIA 4Si è perso. O meglio l’hanno fattore.(83’ Jovic ng)THEO HERNANDEZ 3Ora basta. Davvero basta. Si cerchi un’altra squadra e in fretta.MUSAH 6Umiliato da Sergiao! Ma perchè poi? Per mettere il giocatore del suo stesso agente? Mah.(38’ Joao Felix 6: un raccomandato che cerca di dimostrare il contrario), disperazione: Rafael Leao non ne ha voglia,non vede la porta.