Pagelle Juventus Bologna Under 17 | Huli mostruoso Amadio impeccabile Durmisi glaciale – VOTI

Pagelle Juventus Bologna Under 17: voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata di campionato 2024/25

Huli 7,5– Comanda la difesa ed è sicuro negli interventi che compie. Sprona i colleghi del reparto arretrato mostrando grinta da vendere con parate decisive in almeno 4 occasioni. Incolpevole nel primo gol subito, forse sarebbe potuto uscire sul secondo gol ospite.

Specker 6- Spinge poco sulla corsia di destra, rappresenta una delle chiavi del match su cui Cioffi punta eccome. Soffre però la velocità di Baroncelli sulla fascia e si ritrova spesso a rincorrere.