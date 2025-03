Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-COMO 2-1: Saelemaekers la provvidenza, Nico Paz spento

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Alexis(LaPresse) – calciomercato.itSvilar 6Celik 6,5. Dal 74? Rensch 6,5Mancini 5,5Ndicka 6Soulé 6. Dal 60?7Koné 5,5. Dal 60? Cristante 6Paredes 6Angeliño 6,5Dybala 6,5Pellegrini 5,5. Dal 46? El Shaarawy 6,5Shomurodov 5,5. Dal 46? Dovbyk 6,5Allenatore: Ranieri 7Butez 6Smolcic 5,5. Dal 56? Vojvoda 6Goldaniga 6Kempf 5Valle 5. Dal 74? Moreno 6Caqueret 6. Dal 56? Cutrone 6Perrone 6Da Cunha 6,5Strefezza 6Paz 5,5. Dal 73? Ikoné 6Diao 6. Dal 74? Fadera 5,5Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos) 6Arbitro: Pairetto 52-1, ilMarcatori: 44? Da Cunha (C), 61?(R), 76? Dovbyk (R)Ammoniti: Smolcic (C), Caqueret (C), Mancini (R), Cristante (R), Fadera (C), Da Cunha (C)Espulsi: al 63? Kempf (C)(3-4-2-1): Svilar; Celik (74? Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (60?), Koné (60? Cristante), Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini (46? El Shaarawy); Shomurodov (46? Dovbyk).