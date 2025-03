Ilnapolista.it - Pagelle – Conte si è ripreso il Napoli stordito dal disimpegno aureliano di gennaio

Ledi-Inter 1-1, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Ei fu siccome immobile sullo zero a uno, al di là della mirabilia del biondastro nerazzurro. È l’unico tiro in porta degli ambrosiani, perdipiù il più classico dei calci piazzati, una punizione. Poi, il nulla. Ed è per questo che il giovane Meret è ingiudicabile – senza votoDI LORENZO. Il Napule va a destra in modo ossessivo e l’Eurocapitano, anche col tre cinque due, fa coppia fissa con Na-Politano non senza sfondare talvolta anche nella terra di mezzo. Sbaglia però vari passaggi e cross: un dettaglio decisivo in comune, ahinoi, con altri azzurri oggi. E che spiega perché a fronte di una partita dominata con furore, il Napule ha tirato pochissimo in porta – 6RRAHMANI. Per fortuna, Amir torna in sé in uno snodo cruciale del campionato.