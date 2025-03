Ilgiorno.it - Paderno, partita speciale. Atleti non vedenti in campo: "Niente è impossibile"

"Nulla èse ci credi". Le parole di Matteo Comi, capitano dell’associazione sportiva Lampi Milano Asd, rimbombano nella palestra della scuola secondaria di primo grado Salvatore Allende a dimostrare che anche se nella vita non tutto è facile, con l’impegno e la forza di mettersi in gioco le difficoltà si superano. Da lui capitanati, gliparalimpici nondi baseball nei giorni scorsi hanno, infatti, dimostrato agli studenti delle classi terze come sia possibile praticare lo sport di squadra di origine americana con abilità e leggerezza seppur affetti da cecità. L’occasione è servita, inoltre, per promuovere questo veloce e dinamico sport che consente loro una maggior autonomia, mobilità e orientamento nella vita di tutti i giorni. Tutto è possibile con una palla e una mazza sonore e istruttori qualificati della Federazione Italiana Baseball e Softball (Fibs) e del Comitato Paralimpico Italiano (Cip).