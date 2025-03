Iodonna.it - Ospiti della puntata: Coma_Cose, Francesca Michielin e Giorgia nel ruolo di giudice

Manca pochissimo al Serale di Amici 24. In queste settimane, concorrenti e professori sono alle prese con le sfide per decidere chi merita di ottenere la tanto agognata maglia dorata e dare il via alla corsa per la vittoria. Nelladi oggi, in onda alle 14 circa su Canale 5, si scoprirà chi andrà ad aggiungersi alla lista degli allievi già premiati. A tu per tu con Sarah Toscano, la vincitrice di “Amici 23”: «Sono fiera di me» X Leggi anche › “Amici 2024”, riapre la scuola più famosatv con Deborah Lettieri nuova professoressa Amici, anticipazioni 2 marzo 2025: chi andrà al Serale?A contendersi il posto sono 6 cantanti e 3 ballerini.