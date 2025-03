Lettera43.it - Ospiteresti un migrante a casa tua? Un logoro slogan di destra che affascina i progressisti

Il critico letterario Alfonso Berardinelli – considerato da sempre progressista ma che ha specificato di «non frequentare la sinistra, i suoi circoli e circoletti» – in un articolo pubblicato recentemente sul Foglio incentrato sulla difficoltà dei democratici a percepire la società e le sue trasformazioni, si è fatto una domanda che molti rappresentanti dellaoggi al potere in Italia pongono agli avversari per metterli in difficoltà durante i talk televisivi. Si è chiesto Berardinelli: «In che misura una società multiculturale è realmente possibile? In proposito, un idealismo universalista astratto può fare più danni di una realistica visione delle cose. Chi parla di accogliere l’altro, accoglierebbe volentieri un profugo apropria anche solo per un mese?». Secondo lui questa frase è uno dei frammenti rivelatori di quella «materia oscura sociale da cui emergono le nuove destre», che la sinistra farebbe fatica a decodificare.