Ospite di Monica Setta si sente male negli studi Rai: "Ricoverata"

Durante l’ultima puntata di Storie Di Donne Al Bivio,ha accolto Alda D’Eusanio (che di recente ha fatto una gaffe) e nel bel mezzo dell’intervista ha svelato che la settimana precedente una loro amica in comune si è sentitadietro le quinte. L’che ha avuto il malore è Barbara De Rossi, che mentre si stava facendo truccare ha iniziato a vomitare ed è subito stata portata in ospedale al Gemelli.“La settimana scorsa avevamo Barbara, la stavamo aspettando ino e mentre si stava truccando è successo qualcosa di molto drammatico. Stava per entrare e a un certo punto mi hanno avvisata, mi hanno detto, ‘guarda, purtroppo la nostra amica si è sentita molto, era al trucco, ha avuto conati di vomito, è stata moltoe è dovuto andar via’. Non era un attacco di panico, qualcosa di diverso ed è stataal Gemelli, ma fortunatamente pochi giorni fa è stata dimessa, dopo tutti gli accertamenti sta bene.