Ospedale Riuniti la sanità al limite del caos

Persiste l’allarme per le condizioni di salute dell’di Anzio e Nettuno. Da mesi, la situazione della struttura sanitaria è drammatica, con reparti sull’orlo della chiusura, medici e infermieri insufficienti, pazienti abbandonati nei corridoi e un pronto soccorso ormai al collasso.Le attese infinite del Pronto soccorso in tiltIl pronto soccorso dell’è ormai una polveriera. Da settimane, le ambulanze rimangono ferme nei piazzali, anche per ore, impossibilitate a trasferire i pazienti all’interno della struttura per mancanza di posti letto e di lettighe, utili a liberare le ambulanze, causando così anche ulteriori disagi per i cittadini. Le ambulanze ferme non possono intervenire alle richieste di aiuto che arrivano al 118, determinando ritardi nei soccorsi e si deve fare ricorso alle ambulanze private, lievitando così i costi.