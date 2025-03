Calciomercato.it - Osimhen al posto di Vlahovic: pagano la clausola al Napoli

Il bomber nigeriano può essere preso pagando lada 75 milioni: arriva aldell’attaccante della JuventusThiago Motta prova a tenersi la Juventus. Ritiro pre-Verona e discorso alla squadra per togliere di mezzo le polemiche e concentrarsi sul campo. Il monday night di lunedì potrebbe portare i bianconeri a -6 dall’Inter, mettendoli in piena corsa per lo scudetto in una stagione che è stata giudicata fin qui fallimentare.aldi: ribaltone completato (LaPresse) – calciomercato.itServirà però un’inversione di tendenza rispetto al passato, una continuità di risultati che finora alla Juve è mancata. Un’inversione di tendenza è quello che chiedono anche i tifosi alla squadra per continuare a sostenerli. Il momento dei giudizi è rimandato, anche se quello della programmazione è già iniziato da un pezzo.