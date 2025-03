Tpi.it - Oscar 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

tv:laNella notte italiana (intorno alle ore 2) tra domenica 2 e lunedì 3 marzodall’iconico Dolby Theatre di Los Angeles va in onda l’annuale cerimonia didegli, condotta da Conan O’Brien. Anche quest’anno l’evento sarà in esclusiva Rai e la conduzione della serata è stata affidata ad Alberto Matano. Appuntamento su Rai 1 dalle 00.15 di domenica 2 marzo.la notte degliintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvL’evento si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 2 e 3 marzo. Appuntamento in tv in Italia su Rai 1, dalle ore 00.15, e per gran parte della notte, con la conduzione di Alberto Matano. Tanti gli ospiti dello speciales – La notte in: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga.