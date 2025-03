Oscar 2025 | le ultime previsioni prima della Notte delle Stelle

Leggi su Cinefilos.it

: leÈ tutto pronto per ladegli, la cerimonia che si svolge ormai da 97 anni sempre diversa eppure sempre uguale a se stessa. Conan O’Brien sarà il maestro di cerimonie e lescommesse si stanno chiudendo adesso, ma quali saranno i vincitori? (Qui tutte le nomination).La stagione dei premi di quest’anno è stata imprevedibile e fino alla fine è molto difficile farecerte, tuttavia ci sono degli indicatori che possono dare una buona approssimazione di quelli che saranno gli esitivittorie questa.Ecco di seguito leper gliMiglior FilmAnora/ConclaveMigliore attore protagonistaAdrien Brody – The BrutalistMigliore attrice protagonistaDemi Moore – The SubstanceMigliore attore non protagonistaKieran Culkin – A real painMigliore attrice non protagonistaZoe Saldana – Emilia PérezMigliore RegiaSean Baker – AnoraMigliore sceneggiatura adattata (Adapted Screenplay)ConclaveMigliore sceneggiatura (Original Screenplay)A real painMiglior Film InternazionaleEmilia PérezMiglior Film d’Animazione Il Robot SelvaggioMiglior MontaggioConclaveMigliore Fotografia The BrutalistMiglior ScenografiaWickedMigliori costumiWickedMigliore Colonna SonoraThe BrutalistMiglior Canzone OriginaleEl Mal, Emilia PérezMiglior Trucco e ParruccoThe SubstanceMiglior SuonoDune: Parte DueMigliori Effetti VisiviDune: Parte DueMiglior Documentario No Other LandMiglior CortometraggioAnujaMiglior Cortometraggio AnimatoBeautiful MenMiglior Corto DocumentarioDeath By NumbersCinefilos.