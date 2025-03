Bubinoblog - OSCAR 2025: LA LUNGA NOTTE DEL CINEMA SU RAI1 CON ALBERTO MATANO E TANTI ESPERTI

La cerimonia di premiazione della 97esima edizione degli Academy Awards® condotta quest’anno, per la prima volta, dal conduttore televisivo, produttore e comico Conan O’Brien, andrà in onda su, domenica 2 marzo dalle 00.15.Il titolo scelto è “s – Lain diretta”., seguirà in diretta la cerimonia con giornalisti etografici:Giovanna BotteriPaola JacobbiMattia CarzanigaPaolo MereghettiPiera DetassisLaura Delli ColliFederico PontiggiaPaolo SommarugaIn collegamento dal red carpet del Dolby® Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti. La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degliin onda alle 23.35.Una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con il Tg1, in onda sue su RaiPlay.