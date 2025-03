Gqitalia.it - Oscar 2025: i film e gli attori favoriti. Dove vedere la cerimonia in diretta e gli ospiti

È quasi tutto pronto per ladegli. Durante la notte tra il 2 e il 3 marzo ladi consegna degli Academy Awards ci farà scoprire le identità dei vincitori. Sarà un’edizione particolarmente curiosa nei risultati, ma anche molto sentita a causa della recente morte dell’attore Gene Hackman, e della devastazione di Los Angeles dopo quasi un mese di incendi.ladegliintv e streamingCome lo scorso anno anche nelglivengono trasmessi inda Rai 1 con streaming su Rai Play. La premiazione si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, e verrà condotta per la prima volta dal comico Conan O’Brien. Alberto Matano, invece, condurrà, a partire dalle 00.15s – La notte in, uno speciale realizzato in collaborazione con il Tg1.