Movieplayer.it - Oscar 2025, i commenti della redazione di Movieplayer.it ai premi: dove e a che ora seguire la diretta domani

Leggi su Movieplayer.it

Ladi.it sarà d'accordo con iconsegnati nella notte degli? Ne parleremomattina durante la, arricchita daidei nostri lettori. Chi vincerà nelle categorie principali agli? Lo scopriremo tra poche ore, quando comincerà la cerimonia di consegna deial Dolby Theatre di Los Angeles (l'orario di inizio è fissato indicativamente all'1:00 di notte, ora italiana). Noi di.itmo la lungaazione con aggiornamenti costanti (che troverete nella sezione "News") per raccontarvi tutte le curiositànotte più glamour e attesa del mondo del cinema. L'appuntamento con ladi commento è invece per, lunedì 3 marzo, alle 10:00 in punto su Youtube (trovate il player video di seguito). Con Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Damiano .