Panorama.it - Oscar 2025, ecco chi saranno i vincitori

La cerimonia deglisi avvicina e l'attesa per scoprire chi si aggiudicherà le ambite statuette è sempre più alta. Mentre l'industria cinematografica si prepara per la notte più prestigiosa dell'anno, i pronostici su chi conquisterà il premio per il miglior film, miglior attore e attrice, e altre categorie, si fanno sempre più intensi. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare le quote dei principali bookmakers e il verdetto sembra chiaro.quindi chidella prestigiosa statuetta d'oro quest'anno.Miglior FilmLa corsa al miglior film di quest’anno sembra avere un chiaro favorito: Anora, il film diretto da Sean Baker. La pellicola, un’opera sentimentale che ha già suscitato grande interesse, si trova in testa nelle previsioni di tutti i bookmaker, con un ampio vantaggio sugli altri concorrenti.