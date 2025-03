Universalmovies.it - Oscar 2025 | Dove vedere la diretta delle premiazioni

Ci siamo, la lunga notte degliè oramai alle porte, l’assegnazione degli ambiti Academy Awards avverrà questa notte, tra domenica 2 e lunedì 3 marzo.Il lungo percorso di avvicinamento alla notte più importante dal punto di vista cinematografico è oramai giunto al termine, e questa notte l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences assegnerà gliin occasione di una cerimonia che si terrà, come da routine, al celebre Dolby Theatre di Los Angeles.La cerimonia sarà presenziata da Conan O’Brien, famoso hosting di trasmissioni cult quali “Late Night with Conan O’Brien”, “Saturday Night Live” e “The Tonight Show”, mentre i vari premi potranno contare su una serie di stelle hollywoodiane, tra cui si possono contare nomi quali Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr.