Fanpage.it - Oscar 2025, dove vedere la cerimonia in diretta e streaming dall’Italia e a che ora: i pronostici

Leggi su Fanpage.it

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo si tiene la 97esima edizione degli, indal Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco come eseguire ladi premiazione in Italia, ine in, a partire dalle ore 00.15.