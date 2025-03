Dilei.it - Oscar 2025, chi vince: il nostro pronostico

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, ora italiana, si terrà la cerimonia degli. Nonostante le tante controversie nel corso degli anni, questo è ancora l’evento dell’anno per quanto riguarda il cinema. Non la penseranno così tutti i critici, certo, ma il grande pubblico attende la consegna delle statuette ancora con lo stesso entusiasmo.Quest’anno la conduzione è stata affiata a Conan O’Brien, il che dovrebbe garantire uno stile sagace, pungente e tremendamente divertente. Qualcosa di cui glihanno tremendamente bisogno, dopo gli ultimi anni. Tanti i titoli di gran pregio in gara ma le nostre previsioni sono molto specifiche: chirà l’per miglior attrice e miglior attore?, miglior attrice protagonista: le previsioniSono due i nomi realmente in sfida per l’come miglior attrice protagonista.