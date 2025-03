Thesocialpost.it - Oscar 2025, chi sono i favoriti: le previsioni indicano “Anora” come miglior film

Indovinare le scelte dei circa 10mila membri dell’Academy è lo sport più praticato a Hollywood, ma per la 97ª edizione deglila sfida è più incerta del solito. La categoria delvede in gara dieci titoli, con un sistema di voto complesso e una durata complessiva da record: 24 ore e 45 minuti di visione.Leggi anche: Dramma nel cinema: Gene Hackman trovato morto in casa insieme alla mogliefavorito per ilIn cima ai pronostici c’èdi Sean Baker, già vincitore della Palma d’Oro e candidato in quattro categorie:, regia, sceneggiatura e montaggio. La storia della stripper newyorkese travolta dall’amore sullo sfondo di una faida tra mafiosi russi ha già conquistato i Critics Choice Awards, i PGA e i DGA, consolidando il suo status di favorito.