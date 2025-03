Justcalcio.com - Osasuna – Valencia | Tra la maledizione e una buona memoria: precedente, analisi, prognosi e previsione

2025-03-02 01:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:Giocano questo Domenica 2 marzo (21:00, il Sadar) una partita che costringe a guardare l’ultima volta che si sono incontrati in questa fase. Perché il 15 aprile 2024 Ha vinto il team Blanquinegro e da lì non è riuscito a superare nei suoi prossimi 15 impegni domestici. I locali, nell’area temperata, non vogliono finire per guardare in basso nel tratto finale.Il rossastro arriva con cattive sensazioni dopo la dura sconfitta a Balaídos. Non solo per aver perso, ma per il brutto gioco che è stato visto nelle terre galiziane. Ora a Sadar riceve una squadra di discesa che deve vincere se vuole tornare in lotta per le posizioni europee. Tutti disponibili, restituisce Aimar e Areo dopo la sanzione.