Orsolini trascina il Bologna verso l’Europa 2-1 al Cagliari Silvestri combina un disastro 1-1 tra Genoa ed Empoli

Leggi su Sportface.it

Dopo la vittoria esterna del Torino sul campo del Monza, la domenica di Serie A è proseguita nel primo pomeriggio con. Al Dall’Ara passano in vantaggio gli ospiti con Piccoli, manel secondo tempo riesce a ribaltare la contesa e a regalare altri tre punti d’oro in chiave Europa alla formazione felsinea. Sardi che restano a quota 25, ma nelle retrovie l’non ne approfitta, dato che dopo una buona partita èa rovinare tutto nel finale e a costringere gli uomini di D’Aversa ad accontentarsi del pari in Liguria. Si interrompe la striscia di consecutive in campionato, ma non arriva una vittoria che manca dall’8 dicembre.Riccardofc) celebratring his goal duringFC vs US Lecce, Italian soccer Serie A match in, Italy, November 02 2024RIBALTA ILè la squadra di Italiano a iniziare meglio rispetto a quella di Davide Nicola, andando a pochi metri dal vantaggio quando su una sponda di Erlic sia Castro che Fabbian posti sul secondo palo non riescono davvero per poco ad arrivare sul pallone per una deviazione che sarebbe stata vincente.