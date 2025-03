Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 3 al 9 marzo 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 3 al 9? Il mese inizia con Venere e Mercurio inquadrati nel segno dell'Ariete. Proprio quest'ultimi sono i più fortunati del periodo, mentre il Capricorno fa i conti con alcune discussioni importanti. Approfondiamo leastrologiche diFox, dal 3 al 9, passo per passo.leFox dal 3 al 9: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: tutto molto bene in questa! Chi non ce l'ha, può aspirare ad una nuova passione stimolante. Meglio non lasciare niente di intentato, che sia un amore o un'emozione da vivere. I single recuperano, mentre le coppie prendono una decisione. Una vecchia conoscenza promette gratificazioni. Lavoro: c'è qualche contenzioso da sanare, ma per il resto non ci sono problemi.