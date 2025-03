Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 2 marzo: creatività alle stelle per l’Acquario, Pesci particolarmente sensibile

Ecco l’diFox di domenica 22025! Il primo weekend disi conclude con una domenica che invita al relax e alla riflessione. Dopo una settimana intensa, leconsigliano di rntare i ritmi e concedersi del tempo per sé stessi e per chi si ama. Alcuni segni potrebbero sentire il bisogno di fare chiarezza nei propri sentimenti, mentre altri saranno pronti a cogliere nuove opportunità. L’importante è ascoltare le proprie emozioni senza farsi condizionare da ansie o paure.diFox, per domenica 22025, segno per segnoVediamo nel dettaglio cosa riservano gli astri dell’del 2per ogni segno.Arietepotreste sentire il bisogno di dedicarvi a qualcosa che vi dia soddisfazione personale. In amore, attenzioneparole: non sempre dire tutto ciò che si pensa è la scelta migliore.