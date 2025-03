Romadailynews.it - Oroscopo di lunedì 3 marzo 2025: le stelle segno per segno

Nuova settimana, nuove opportunità: ecco cosa ti riservano gli astri in amore, lavoro e benessere per.? Ariete (21– 19 aprile)L’inizio della settimana sarà carico di energia e motivazione. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o un’opportunità di crescita. In amore, cerca di essere più empatico con il partner. I single avranno buone occasioni per fare nuove conoscenze. Salute in ripresa, ma attenzione allo stress.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Giornata che richiede calma e razionalità. Sul lavoro, evita scelte affrettate e valuta bene ogni possibilità. In amore, il partner potrebbe sentirsi trascurato: dedica più tempo alla relazione. I single potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata. Salute stabile, ma non trascurare il riposo.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Dinamismo e creatività saranno le parole chiave di oggi.