O’Reilly e De Bruyne Golds Restit Host FA Cup Shock

2025-03-02 00:00:00 Il web non parla d’altro:I sette volte vincitori del Manchester City sono arrivati ??da dietro attraverso due gol di Nicoe uno da Kevin deper terminare la corsa alla FA Cup del club del campionato Plymouth Argyle nel quinto round allo stadio Etihad.City ha dominato il primo tempo e ha colpito un palo attraverso un arricciatura di Ilkay Gundogan, solo per rimanere indietro per la gioia degli 8000 fan di distanza quando il difensore centrale dell’Ucraina Maksym Taloviierov si è diretto alla consegna di Matthew Sorinola sette minuti prima della pausa dalla prima angolo di Plymouth. Plymouth Lead all’Etihad! Maksym talovierov con un colpo di testa torreggiante #Itvfootball #Emiratesfacup pic.twitter.com/vtxjedehbd– ITV Football (@itvfootball) 1 marzo 2025Proprio quando la squadra che ha eliminato il Liverpool nel round precedente sembrava aver raggiunto l’intervallo con il loro vantaggio intatto,si è diretto nella punizione di Kevin deper dare alla squadra della Premier League una misura di sollievo dopo che i loro avversari li avevano puniti per il tipo di generosa difesa che è stata una caratteristica della loro forma incerta in questa stagione.