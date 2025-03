Lanazione.it - Ore di servizi sociali . Attività alla ’Santa Rita’ e alla Pubblica Assistenza

Svolgeranno le ore didiutilitàFondazione Santa Rita, che si occupa dell’accoglienza dei migranti, e. E’ quanto è stato deciso in seguito al patteggiamento di Sergio Turini, ex tenente colonnello dei carabinieri ino al comando di Prato, e di Riccardo Matteini Bresci, noto imprenditore tessile, ex ad del Gruppo Colle, che ha avuto incarichi anche in Confindustria nel settore moda ma da dove si è dimesso dopo il suo arresto nel maggio scorso. Il carabiniere e l’imprenditore erano finiti in una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, accusati di corruzione e tentata concussione. Furono arrestati nel maggio scorso. Insieme a loro è finito nei guai un investigatore privato di Torino, Roberto Moretti, amico di Turini. A inizio febbraio Turini, assistito dall’avvocato Giovanni Renna, e Matteini, difeso da Pier Matteo Lucibello, hanno patteggiato una pena pari a 1500 ore didiutilità, come era stato accordato con la Procura.