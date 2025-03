Ora posso dire cosa penso Ora o mai più scintille tra Valerio Scanu e Rita Pavone

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Ora o mai più, il programma di Rai Uno dedicato a cantanti che hanno avuto successo in passato ma che, per vari motivi, sono finiti fuori dal grande giro dello spettacolo. Tra i concorrenti di questa edizione c’era anche, ex vincitore del Festival di Sanremo, che ha cercato di rilanciare la sua carriera attraverso lo show condotto da Marco Liorni.La sua partecipazione ha attirato grande attenzione, sia per le esibizioni che per i frequenti scontri con i coach e la giuria. Alla fine,si è classificato al quinto posto con 70 punti, mentre a trionfare è stato Pierdavide Carone, suo ex compagno di Amici.ha eseguito l’inedito Solo con una parola e ha duettato con la sua coach,, sulle note di Gli amori. Tuttavia, anche nell’ultima puntata: il cantante si è reso protagonista di un acceso botta e risposta.