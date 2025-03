Dilei.it - Ora o mai più, le pagelle della finale: Errore, la dedica alla rinascita (9), Britti “fa il verso” (3)

Leggi su Dilei.it

Le finali, si sa, sono sempre emozionanti, ma quella di Ora o mai più 2025 è stata anche ricca di qualità (e polemiche). Il programma condotto da Marco Liorni è giunto al termine e laha annunciato il trionfo meritato di Pierdavide Carone. Ma sono stati i momenti notevoli e che vale la pena ricordare per rendere onore anche ad altre esibizionipuntata. Ecco le nostre.Loredana, la. Voto 9Un lavoro immenso quello di Marco Masini e Loredana, che si è apprezzato man mano, di puntata in puntata. Il cantautore “che di battaglie ingiuste ne ha affrontate parecchie”, come ha commentato Ema Stockolma, è stato il tutor perfetto per una cantante ricca di dolori e sfumature. La sua partecipazione a Ora o mai più è stata una delle più belle e ha portato sul palco il vero senso del programma: la