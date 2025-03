Isaechia.it - Ora o mai più 2025, trionfa Pierdavide Carone!

Ieri sera è andata in onda la puntata finale di Ora o mai più, il programma televisivo condotto da Marco Liorni.Il settimo e ultimo appuntamento con Ora o mai più ha avuto inizio con l’esibizione di Pago, che ha cantato prima con Patty Pravo sulle note de Il mio canto libero, poi ha eseguito il suo inedito Fa che non sia per sempre. Pago ha ricevuto 8 da Alex Britti, 9 da Raf, 9 da Riccardo Fogli, 8 da Gigliola Cinquetti, 9 da Rita Pavone, 8 da Marco Masini e 9 da Donatella Rettore. Per un totale di 60 punti.Poi è stata la volta di Anonimo Italiano, che ha cantato prima con Riccardo Fogli sulle note di Piccola Ketty, poi ha eseguito l’inedito Lupo. Anonimo Italiano ha ricevuto 7 da Alex Britti, 7 da Raf, 9 da Gigliola Cinquetti, 8 da Rita Pavone. 7 da Marco Masini, 8 da Patty Pravo e 9 da Donatella Rettore.