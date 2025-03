Serieanews.com - Ora basta, arbitro indegno! Perché i tifosi sono furiosi dopo Napoli-Inter

Leggi su Serieanews.com

i social si scatenano contro l’Doveri: ecco qualile decisioni (non solo sue) contestate dal pubblicoOra(Foto: Ansa) – serieanews.comè stata una di quelle partite che si giocano su due campi: quello verde e quello virtuale dei social. E in quest’ultimo, il fischietto di Doveri è diventato il bersaglio preferito deiazzurri. E non solo.Il motivo? Un episodio al primo tempo che ha scatenato l’inferno: Leonardo Spinazzola calcia dal limite, la palla sbatte sul gomito largo di Denzel Dumfries. Un tocco che in qualche altra circostanze avrebbe portato forse anche al rigore, ma questa volta no. L’lascia correre, il VAR resta silenzioso e idel, già scottati da settimane di discussioni arbitrali, esplodono: “Marotta League!” diventa subito il grido di battaglia su X.