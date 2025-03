Lanazione.it - Opere d’arte nelle nuove rotonde: "L’idea per il decoro urbano"

Leggi su Lanazione.it

L’arte viaggia incontro alleinfrastrutture viarie ripolesi. La proposta del gruppo "Bagno a Ripoli al Centro" e del suo capogruppo Riccardo Forconi (nella foto) punta a riempire dile futurestradali nate dai lavori per la Variante alla Chiantigiana e per la tramvia. Non una novità: dal 2016, poco dopo l’inaugurazione della nuova rotonda di Quarto, vi fu posta al centro la scultura del maestro uruguayano Pablo Atchugarry dal titolo "Incontro". Da allora l’opera, donata dal collezionista Roberto Casamonti per la sua città, è la porta che accoglie e saluta chi da Bagno a Ripoli va verso Firenze, la Valdisieve o il Valdarno. Se l’opera di Atchugarry ormai è diventata un punto di riferimento abituale per i cittadini e per i pendolari, allo stesso modo – propone Forconi – è possibile abbellire anche altre