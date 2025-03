Lanazione.it - Operazione anti-droga dei carabinieri. Quattro arresti tra Prato e provincia

Leggi su Lanazione.it

, 2 marzo 2025 – Importantedeidi, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Il primo episodio risale allo scorso 25 febbraio, quando i militari della Tenenza di Montemurlo hanno fermato un 27enne nigeriano, già noto, che deteneva eroina, suddivisa in sei involucri e denaro contante per complessivi 425 euro. Lo stesso è stato sorpreso nella centrale via dei Tintori e vicolo Del Gini. Ad insospettire i militari è stato il suo comportamento, apparso subito sospetto in relazione al luogo e alle circostanze. Nell’ intervento, per sottrarsi al controllo, ha opposto attiva resistenza. Il giorno successivo, idella Stazione di Iolo hanno arrestato due persone, sorprese in via Nuova, in area prossima al campo sportivo di Casale.