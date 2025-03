Laprimapagina.it - Omicidio a Bari Sardo: Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, ucciso durante una rissa di Carnevale

Un ragazzo di 22, originario di(Nuoro), è statocon una coltellata al pettouna lite scoppiata nel corso di una festa di, in Ogliastra. L’incidente è avvenuto la notte scorsa in via Santa Cecilia, nel centro storico della località costiera di poco meno di 4mila abitanti. Quando sono giunti i soccorsi del 118, per il giovane non c’era più nulla da fare. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso.I Carabinieri della compagnia di Lanusei, insieme alla polizia, stanno indagando e cercando il responsabile dell’. Il sindaco di, Giampietro Murru, ha espresso il suo cordoglio: “Non è possibile morire a 22in una festa di. Ciao, tutto il paese dipiange per la tua tragica scomparsa.