Olly e Gaia stanno insieme? I fan puntano sugli indizi | la cena al ristorante la canzone dedicata e le risate – Il video

oltre ad aver in comune il Festival di Sanremo starebbero. Questo se lo augurano i tanti fan dei due cantanti sui social, postandodella coppia eche potrebbero fare una prova. Il primo è una foto scattata al Bistrot a Casa, esclusivomilanese conosciuto per la sua cucina brasiliana di alta qualità. I due si trovavano in un tavolo riservato, intenti a chiacchierare.ad altri amici, il vincitore di Sanremo ha poi cominciato a cantare “Balorda Nostalgia” tra ledi lei.ieri ail sesto senso non sbaglia mai su niente comunque che carini pic.twitter.com/ynEM0r3GNA— ilariholdenstan (@ilary169) March 2, 2025 beh..beh..behnon è più fantascienza pic.twitter.com/FrTtDvXCP5— Gi4d4 (@ciataxfriends) March 2, 2025 Al momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni e forse anche per questo silenzio che i fan pensano che stavolta ci sia qualcosa di tenero.