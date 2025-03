Sport.quotidiano.net - Olimpia, “distrazione“ dall’Eurolega. A Bologna l’eterna sfida contro la Virtus

Con l’Europa che in questo momento monopolizza le attenzioni, un campionato ancora molto lontano dal terminare e una classifica che al momento vede le due squadre in alto, ma non dominatrici della Serie A, sembra paradossalmente meno importante, ma forse si scoprirà solo più avanti l’importanza di questo ennesimo straMilano in campo oggi alla Segafredo Arena alle 18.15. Questo perché tra la terza e la quarta forza attuali del campionato c’è in ballo lo sdiretto che, probabilmente, identificherà chi avrà il fattore campo a proprio favore nella fase decisiva della stagione. Se vince la, corsara in campionato al Forum, scappa a +4 con un 2-0 negli scontri diretti, se Milano invece vince e ribalta il -9 dell’andata scala un’altra posizione in classifica sorpassando proprio la “V nera“.