Amica.it - Ogni fase del ciclo mestruale influisce sulla nostra energia, umore e resistenza fisica, e imparare a lavorare con il corpo anziché contro di esso può davvero cambiare le regole del gioco, specialmente quando si è in viaggio...

Leggi su Amica.it

Un minuto prima siamo pronte a esplorare il mondo con l’di una maratoneta, quello dopo ci ritroviamo accoccolate sul divano letto dell’Airbnb col mal di pancia e l’blue a chiederci perché la vita sia così ingiusta. Donne, ammettiamolo una volta per tutte: se c’è una cosa che può trasformare anche ilpiù sognato in un piccolo incubo, è il. Ma se ci fosse un modo per sincronizzare le vacanze con le fasi dele sfruttaremomento al massimo? Il metodo esiste e si chiama cycle syncing travel, ovvero viaggiare in armonia con il proprio. E no, non è solo una teoria new age da TikTok, ma un approccio che prende sul serio i cambiamenti ormonali e li trasforma in un vantaggio strategico.