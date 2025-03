Quotidiano.net - Oggi i cortei in Italia. Il popolo ucraino:: "In gioco l’Europa"

L’onda di proteste che prenderà il viaa sostegno dell’Ucraina apre le porte a una nuova fase di manifestazioni, che vedranno scendere in piazza i partiti di opposizione. Si schierano in prima fila il Pd, Azione,Viva e Più Europa. Il leader di Azione, infatti, ha annunciato chepomeriggio 25 piazzene si preparano a diventare un coro di voci per l’Ucraina. A essere innalzate saranno solo le bandiere ucraine, quelle dell’e del, nessuno spazio per simboli politici. Carlo Calenda non manca di ringraziare il Pd e Più Europa per "aver aderito all’iniziativa" a Roma, dove l’appuntamento è in piazza Santi Apostoli e a Milano, in piazza Mercanti. La lista delle città coinvolte dall’onda di manifestazioni comprende anche Bologna, Torino e Napoli. Il fronte dell’opposizione è deciso a scendere in campo, come ribadito dalla segretaria del Pd Elly Schlein, "siamo pronti a metterci a disposizione di una grande piazza senza bandiere di parte se non quella europea".