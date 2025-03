.com - Offerta fibra di marzo Tim, Vodafone, Windte, Sky: promo in scadenza

Leggi su .com

Se vuoi scoprire quali sono l’di2025 dei principali operatori italiani di telefonia fissa, Tim,, Sky, dovrai sbrigarti perché alcune delle migliorizioni sono in.Per festeggiare carnevale,propone il costo di attivazione azzerato, Tim offre 100€ di sconto in 20 mesi, WindTre regala un anno di abbonamento ad Amazon Prime, Sky sconta l’attivazione e il costo mensile della tariffa scelta a cui abbinare Cinema o Sport.Ancora 2 giorni per approfittare dellazione ho Mobile a 5,99€di carnevaledi carnvale permette di ottenere attivazione scontata del 100%, se effettui il passaggio entro il 10, e tariffa mensile scontata a 25,90€ per navigare con velocità fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate incluse se attivi online sul sito dell’operatore.