Oasport.it - O Gran Camiño 2025, Cort vince l’ultima tappa. A Derek Gee la generale davanti a Piganzoli

Leggi su Oasport.it

Il danese Magnusconquista la quinta ed ultimadella O, festeggiando il terzo successo in questa edizione della corsa spagnola. A trionfare nella classifica, però, è stato il canadeseGeea Davide, che comunque ottiene un bel secondo posto.Si dalle prime battute ci sono stati vari tentativi di fuga, con soprattutto protagonista Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), che è passato per primo sul GPM di Alto de Lampai, provando anche l’azione in solitaria. Una serie di attacchi a ripetizioni, ma nessuno è mai riuscito a prendere il comando della corsa. I vari scatti però hanno portato il gruppo a spezzarsi, rimanendo in una trentina di corridori.Nella volata finale è stato Magnusad avere lo spunto migliore, con il corridore della Uno-X Mobility che ha battuto lo spagnolo Carlos Canal ed un ottimo Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).