Lanazione.it - Nuovo Liberati, c’è l’intesa. Lavori al via entro l’estate

Leggi su Lanazione.it

È fatta per il“. Ipotrebbero iniziare. La firma sull’accordo è arrivata ieri. Lo ha annunciato Stefano D’Alessandro, presidente della Ternana Calcio, con la seguente nota pubblicata sui canali ufficiali: "Finalmente, dopo una lunga e complessa trattativa, sono orgoglioso di annunciare che oggi ho firmato l’accordo con la Ternana Women. Da lunedì partirà l’iter ordinario affinchél’Anno 100 venga posata la prima pietra delstadio". Fin dal suo arrivo, lo scorso settembre, D’Alessandro aveva subito mostrato grande interesse per la realizzazione del progetto, confidando di poter avviare inel 2025, in occasione dei 100 anni dalla fondazione della Società rossoverde. Negli ultimi mesi si sono progressivamente intensificati i suoi summit con Paolo Tagliavento che, in qualità di amministratore delegato della Ternana Women il cui presidente è Stefano Bandecchi, ha rappresentato la medesima, proprietaria del terreno in Strada di Santa Filomena dove sorgerà l’annessa clinica privata.