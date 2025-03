Juventusnews24.com - Nuovo centrocampo Juve, Thiago Motta pensa a un’esclusione eccellente! Contro il Verona potrebbero giocare loro due. Ultimissime

di RedazionentusNews24, l'allenatore italo-brasilianoa un rifacimento del reparto nevralgico: si profila questa nuova "cerniera" centraleIl pareggio a reti bianche dell'Atalantail Venezia e l'1-1 del Maradona tra Napoli e Inter dà una grandissima opportunità alla, che potrebbe accorciare il terreno dalla vetta della classifica di Serie A.è consapevole di questa possibilità, che si presenterebbe con una vittoriail. Per ottenere questo obiettivo il tecnico non vuole lasciare nulla al caso ealla formazione di un.Stando a quanto viene evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il 42enne tecnico bianconero è orientato verso lo schieramento di Locatelli e Thuram, che andrebbero a escludere Koopmeiners: per l'olandese si prospetta un turno di riposo