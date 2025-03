Gossipnews.tv - Nuovo Amore per Francesca Tocca: Ecco il Nuovo Fidanzato (Famoso)!

, dopo la separazione da Raimondo Todaro, sembra avere un. Scopri chi è il protagonista di questo gossip.di chi si tratta!è dial centro del chiacchiericcio mediatico. Dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro, i riflettori si sono immediatamente accesi sulla sua vita privata. Nelle ultime ore, si è fatta strada una voce piuttosto insistente: sembra che la ballerina abbia già uninteresse sentimentale.L’uomo al centro di questa indiscrezione non è affatto uno sconosciuto. Si tratta di Davide Greco, imprenditore siciliano e barbiere molto apprezzato nell’ambiente dello spettacolo. Il suo nome è legato a numerosi volti noti della scena musicale, in particolare tra i rapper italiani. Tra i clienti che hanno affidato il proprio look alle sue mani ci sono artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Rocco Hunt e Tony Effe.