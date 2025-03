Gossipnews.tv - Nuovo Amore per Antonella Fiordelisi: Il Nome Inaspettato!

torna al centro del gossip con unsorprendente. Ecco di chi si tratta!Una nuova scintilla ha acceso i riflettori sul cuore di, ex protagonista del Grande Fratello Vip. Questa volta però, il gossip è esploso con una rivelazione clamorosa: al suo fianco c’è un uomo che il mondo dello spettacolo conosce molto bene. Lui non è un volto qualsiasi, ma un imprenditore dal passato sentimentale costellato di amori celebri.Le prime voci circolavano da un po’, ma ora è arrivata la conferma direttamente dai social.ha infatti pubblicato uno scatto dallo stadio Franchi di Firenze, immortalando la sua mano stretta a quella delcompagno. La coppia ha assistito alla sfida tra Fiorentina e Lecce, evento sportivo che si è trasformato nell’occasione perfetta per ufficializzare la relazione.